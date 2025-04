In Limbach Oberfrohna oder St. Egidien: Polizei sucht Besitzer von Diebesgut

Die Polizei sucht den Besitzer gestohlener Gerüstteile. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, befanden sich 16, jeweils drei Meter lange Geländerstangen eines Gerüstsystems der Marke Layher auf der Ladefläche eines ebenfalls entwendeten VW-Transporters, der bereits am 14. März an der Hartmannsdorfer Straße/S 243 im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Kändler aufgefunden wurde. Das Pritschenfahrzeug war einen Tag zuvor an der Lungwitzer Straße in St. Egidien gestohlen worden. Während der tatsächliche Besitzer des Transporters bekannt ist, habe bisher niemand die Gerüstteile als gestohlen gemeldet. Mögliche Besitzer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03763 640 im Polizeirevier in Glauchau zu melden. (mib)