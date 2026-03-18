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Ein Blick auf das Gelände der ehemaligen Aktie an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna.
Ein Blick auf das Gelände der ehemaligen Aktie an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna. Foto: Andreas Seidel
Die Arbeiten am Frohnbach sind bereits fortgeschritten.
Die Arbeiten am Frohnbach sind bereits fortgeschritten. Foto: Stadt Limbach-Oberfrohna
Von der Waldenburger Straße sollen sich bald Wege am Bach bis zum Stadtpark ziehen.
Von der Waldenburger Straße sollen sich bald Wege am Bach bis zum Stadtpark ziehen. Foto: Andreas Seidel
Ein Blick auf das Gelände der ehemaligen Aktie an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna.
Ein Blick auf das Gelände der ehemaligen Aktie an der Waldenburger Straße in Limbach-Oberfrohna. Foto: Andreas Seidel
Die Arbeiten am Frohnbach sind bereits fortgeschritten.
Die Arbeiten am Frohnbach sind bereits fortgeschritten. Foto: Stadt Limbach-Oberfrohna
Von der Waldenburger Straße sollen sich bald Wege am Bach bis zum Stadtpark ziehen.
Von der Waldenburger Straße sollen sich bald Wege am Bach bis zum Stadtpark ziehen. Foto: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Industriebrache wird zu Parklandschaft: Millionenprojekt „Aktie“ in Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
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Im April beginnen die offiziellen Bauarbeiten. Das Millionenprojekt muss bis 2027 abgeschlossen sein. Was gebaut wird und wie viel größer der Stadtpark in Limbach dadurch wird.

Im April beginnen die Bauarbeiten an einer maßgeblichen Erweiterung des Limbacher Stadtparks. Nach jahrelanger Planung startet damit das 4,2 Millionen Euro teure Projekt. Die Industriebrache soll sich in eine grüne Parklandschaft verwandeln.
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