Industriebrache wird zu Parklandschaft: Millionenprojekt „Aktie“ in Limbach-Oberfrohna

Im April beginnen die offiziellen Bauarbeiten. Das Millionenprojekt muss bis 2027 abgeschlossen sein. Was gebaut wird und wie viel größer der Stadtpark in Limbach dadurch wird.

Im April beginnen die Bauarbeiten an einer maßgeblichen Erweiterung des Limbacher Stadtparks. Nach jahrelanger Planung startet damit das 4,2 Millionen Euro teure Projekt. Die Industriebrache soll sich in eine grüne Parklandschaft verwandeln. Im April beginnen die Bauarbeiten an einer maßgeblichen Erweiterung des Limbacher Stadtparks. Nach jahrelanger Planung startet damit das 4,2 Millionen Euro teure Projekt. Die Industriebrache soll sich in eine grüne Parklandschaft verwandeln.