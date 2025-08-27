Innenminister lässt sich Hipster-Marx von Chemnitzer Firma auf Beutel drucken

Laut Protokoll sollte Alexander Dobrindt nur am Stand von „Karlskopf“ vorbeilaufen. Doch der Minister fand die Firma cool und nahm gleich ein Souvenir mit.

Der Tag der offenen Tür im Bundesinnenministerium am vergangenen Wochenende in Berlin war für das Team von „Marxkopf" aus Chemnitz ein voller Erfolg. Über 500 Besucher ließen sich Beutel mit Siebdruckmaschinen bedrucken. Die Beutel stammen noch aus Zeiten von Horst Seehofer, als das Ministerium den Zusatz „Heimat" im Titel trug.