Invasive Krebsart erstmals in der Chemnitz gesichtet

Der Signalkrebs kann bis zu 16 Zentimeter groß werden. Aber nicht die Größe, sondern etwas anderes macht ihn gefährlich.

Brauner Panzer, große Schere mit weißen Punkten. Der Signalkrebs ist mit seiner markanten Farbgebung nicht zu übersehen. In der Chemnitz wurde die Krebsart – Männchen können bis zu 16 Zentimeter groß werden – bis zum vergangenen Wochenende nicht offiziell gesichtet. Passanten hatten den tagaktiven Krebs vom Ufer der Interventionsfläche... Brauner Panzer, große Schere mit weißen Punkten. Der Signalkrebs ist mit seiner markanten Farbgebung nicht zu übersehen. In der Chemnitz wurde die Krebsart – Männchen können bis zu 16 Zentimeter groß werden – bis zum vergangenen Wochenende nicht offiziell gesichtet. Passanten hatten den tagaktiven Krebs vom Ufer der Interventionsfläche...