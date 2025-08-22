Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Invasive Krebsart erstmals in der Chemnitz gesichtet

Signalkrebs schwimmt in „Helgoland“ im Wasser der Chemnitz.
Signalkrebs schwimmt in „Helgoland“ im Wasser der Chemnitz. Bild: privat
Chemnitz
Invasive Krebsart erstmals in der Chemnitz gesichtet
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Signalkrebs kann bis zu 16 Zentimeter groß werden. Aber nicht die Größe, sondern etwas anderes macht ihn gefährlich.

Brauner Panzer, große Schere mit weißen Punkten. Der Signalkrebs ist mit seiner markanten Farbgebung nicht zu übersehen. In der Chemnitz wurde die Krebsart – Männchen können bis zu 16 Zentimeter groß werden – bis zum vergangenen Wochenende nicht offiziell gesichtet. Passanten hatten den tagaktiven Krebs vom Ufer der Interventionsfläche...
