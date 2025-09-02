Investitionen in Chemnitz: Schulsanierung steht im Fokus

Chemnitz
Richtige Hingucker wie das Bernsdorfer Bad oder das Stadion werden vorerst nicht in Chemnitz gebaut. Dafür wird in Schulen investiert, zumindest an einem Ort entsteht dabei ein Neubau.
Kommunale „Leuchttürme“ werden in Chemnitz erstmal seltener, zumindest ist aber eine neue Sportstätte geplant: Soweit der Fördermittelbescheid positiv ausfällt, wird die Stadt 8,6 Millionen Euro in eine neue Zwei-Feld-Sporthalle an der Baumgarten-Grundschule in Grüna investieren. Die Vergabe der Aufträge ist im vierten Quartal 2025...
