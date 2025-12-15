Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck

Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.

Es ist es ein Protokolltermin am Montagmorgen. Selten sind diese Termine von so großen Sicherheitsvorkehrungen begleitet wie bei Ron Prosor, dem Botschafter des Staates Israel in Deutschland. Polizeifahrzeuge auf dem Markt, die gesamte zweite Etage des Rathauses abgeriegelt und das Landeskriminalamt überprüft alle Journalisten. Das Wissen um...