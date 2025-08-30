Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ist illegal ganz normal? Schwarzarbeit im Haushalt

Haushaltshilfen können Privathaushalte bei vielen Arbeiten entlasten. Bei der Minijob-Zentrale angemeldet sind jedoch die wenigsten.
Haushaltshilfen können Privathaushalte bei vielen Arbeiten entlasten. Bei der Minijob-Zentrale angemeldet sind jedoch die wenigsten. Bild: Kadmy - stock.adobe.com
Haushaltshilfen können Privathaushalte bei vielen Arbeiten entlasten. Bei der Minijob-Zentrale angemeldet sind jedoch die wenigsten.
Haushaltshilfen können Privathaushalte bei vielen Arbeiten entlasten. Bei der Minijob-Zentrale angemeldet sind jedoch die wenigsten. Bild: Kadmy - stock.adobe.com
Chemnitz
Ist illegal ganz normal? Schwarzarbeit im Haushalt
Von Jana Wejkum
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz gibt es immer weniger angemeldete Haushaltshilfen – trotz hoher Nachfrage. Denn Schwarzarbeit im Haushalt ist verbreitet. Zu den Konsequenzen forscht eine Doktorandin an der TU Chemnitz.

Wäsche bügeln, Fensterputzen oder Boden wischen: Immer weniger Chemnitzer holen sich dabei Unterstützung von angemeldeten Haushaltshilfen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 sind im März diesen Jahres die Anmeldungen bei der Minijob-Zentrale in Chemnitz um ein Viertel gesunken. Ein deutschlandweiter Trend: Rund 260.000 Minijobberinnen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
3 min.
Chemnitz: Rentner wegen sexueller Belästigung gegenüber Putzhilfe verurteilt
Sie auf der Suche nach einen Job als Haushaltshilfe: Er wohl nach mehr.
Nicht nur gegenüber der 24-Jährigen wurde der Chemnitzer Rentner aufdringlich. Zum zweiten Mal musste sich der Mann vor Gericht verantworten. Dieses Mal standen Chatnachrichten von seinem Handy im Fokus.
Johannes Fromm
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
22.08.2025
4 min.
Zwischen Luxus und Notwendigkeit: Wo gibt es in Chemnitz Hilfe im Haushalt?
Vor allem Senioren benötigen oft Hilfe bei alltäglichen Aufgaben rund um den Haushalt. Doch diese zu bekommen, ist gar nicht so einfach.
Bodenwischen, Fensterputzen, Bügeln: Wer das nicht selbst kann oder möchte, sucht nicht selten nach professioneller Hilfe. Doch wie schwer ist es, in Chemnitz bezahlbare Haushaltshilfen zu finden?
Jana Wejkum
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel