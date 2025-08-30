Ist illegal ganz normal? Schwarzarbeit im Haushalt

In Chemnitz gibt es immer weniger angemeldete Haushaltshilfen – trotz hoher Nachfrage. Denn Schwarzarbeit im Haushalt ist verbreitet. Zu den Konsequenzen forscht eine Doktorandin an der TU Chemnitz.

Wäsche bügeln, Fensterputzen oder Boden wischen: Immer weniger Chemnitzer holen sich dabei Unterstützung von angemeldeten Haushaltshilfen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 sind im März diesen Jahres die Anmeldungen bei der Minijob-Zentrale in Chemnitz um ein Viertel gesunken. Ein deutschlandweiter Trend: Rund 260.000 Minijobberinnen...