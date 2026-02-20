MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Jazz im Glitzerfummel: Mit breitem Lächeln in Chemnitzer Weltecho

Jazz mal ganz anders im ausverkauften Weltecho: Sängerin Ida Wutzler und die junge Band Munterfel verpassten der Spielvereinigung Süd gehöriges Pop-Flair.
Jazz mal ganz anders im ausverkauften Weltecho: Sängerin Ida Wutzler und die junge Band Munterfel verpassten der Spielvereinigung Süd gehöriges Pop-Flair. Bild: Matthias Zwarg
Volle Bühne, volles Haus am Donnerstagabend im Weltecho beim Konzert der Spielvereinigung Süd und der Band Munterfel aus Leipzig.
Volle Bühne, volles Haus am Donnerstagabend im Weltecho beim Konzert der Spielvereinigung Süd und der Band Munterfel aus Leipzig. Bild: Matthias Zwarg
Im Vordergrund die Band Munterfel mit Sängerin Ida Wutzler, Laurenz Bogen am Synthesizer, Schlagzeugerin Aline Patschke und Leo Zwiebel am Kontrabass.
Im Vordergrund die Band Munterfel mit Sängerin Ida Wutzler, Laurenz Bogen am Synthesizer, Schlagzeugerin Aline Patschke und Leo Zwiebel am Kontrabass. Bild: Matthias Zwarg
Jazz mal ganz anders im ausverkauften Weltecho: Sängerin Ida Wutzler und die junge Band Munterfel verpassten der Spielvereinigung Süd gehöriges Pop-Flair.
Jazz mal ganz anders im ausverkauften Weltecho: Sängerin Ida Wutzler und die junge Band Munterfel verpassten der Spielvereinigung Süd gehöriges Pop-Flair. Bild: Matthias Zwarg
Volle Bühne, volles Haus am Donnerstagabend im Weltecho beim Konzert der Spielvereinigung Süd und der Band Munterfel aus Leipzig.
Volle Bühne, volles Haus am Donnerstagabend im Weltecho beim Konzert der Spielvereinigung Süd und der Band Munterfel aus Leipzig. Bild: Matthias Zwarg
Im Vordergrund die Band Munterfel mit Sängerin Ida Wutzler, Laurenz Bogen am Synthesizer, Schlagzeugerin Aline Patschke und Leo Zwiebel am Kontrabass.
Im Vordergrund die Band Munterfel mit Sängerin Ida Wutzler, Laurenz Bogen am Synthesizer, Schlagzeugerin Aline Patschke und Leo Zwiebel am Kontrabass. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Jazz im Glitzerfummel: Mit breitem Lächeln in Chemnitzer Weltecho
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In immer neuen Konstellationen kommt die Leipziger Spielvereinigung Süd nach Chemnitz – dieses Mal mit der jungen Band Munterfel.

Jazz – das sind oft diese schweren, disharmonischen, introvertiert improvisierten Klänge, die das Elend der Welt und der Menschen musikalisch kommentieren. Es geht aber auch ganz anders. Die Leipziger Spielvereinigung Süd steht an sich schon für aufgeschlossene Experimentierfreude, unbändige Entdeckungslust immer neuer musikalischer Facetten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:15 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
11:07 Uhr
1 min.
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt
Radfahrer fährt falsch – Kind bei Kollision schwer verletzt. (Symbolbild)
Ein 13-Jähriger fährt auf dem Radweg und stößt mit einem älteren Radfahrer zusammen. Dieser war auf der falschen Seite unterwegs. Für den Jungen hat es gravierende Folgen.
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
24.01.2026
4 min.
Chemnitzer Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
14.01.2026
1 min.
Move Your Hands: Leipziger Big Band bringt den Jazz ins Weltecho
Kommenden Freitag treten Jazzer aus Leipzig im Weltecho auf.
Die Big Band der Hochschule für Musik und Theater Leipzig gastiert am kommenden Freitag im Weltecho.
Luisa Ederle
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel