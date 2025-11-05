Jetzt steht es fest: Chemnitzer Kämmerer kündigt Haushaltssperre auch für 2026 an

Chemnitz
Der verschärfte Sparkurs im Rathaus geht im kommenden Jahr weiter. Ralph Burghart setzt weiter den Rotstift an. 23 Millionen Euro sollen mit diesen Maßnahmen eingespart werden.
Die finanzielle Situation der Stadt Chemnitz ist und bleibt äußerst angespannt. Am Mittwoch hat Kämmerer Ralph Burghart nun weitere Maßnahmen angekündigt. Über etliche Positionen des Haushalts wird ab Januar 2026 eine fünfprozentige Sperre verhängt.
