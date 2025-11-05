Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Jetzt steht es fest: Chemnitzer Kämmerer kündigt Haushaltssperre auch für 2026 an

Kämmerer Ralph Burghart musste es wieder tun: Er hat eine Haushaltssperre für 2026 angekündigt.
Kämmerer Ralph Burghart musste es wieder tun: Er hat eine Haushaltssperre für 2026 angekündigt. Bild: /Collage: Ulf Dahl/Ralf Jerke (Archiv)
Chemnitz
Jetzt steht es fest: Chemnitzer Kämmerer kündigt Haushaltssperre auch für 2026 an
Redakteur
Von Denise Märkisch
Der verschärfte Sparkurs im Rathaus geht im kommenden Jahr weiter. Ralph Burghart setzt weiter den Rotstift an. 23 Millionen Euro sollen mit diesen Maßnahmen eingespart werden.

Die finanzielle Situation der Stadt Chemnitz ist und bleibt äußerst angespannt. Am Mittwoch hat Kämmerer Ralph Burghart nun weitere Maßnahmen angekündigt. Über etliche Positionen des Haushalts wird ab Januar 2026 eine fünfprozentige Sperre verhängt.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
23.10.2025
3 min.
Chemnitz vor weiteren Kürzungen: Rathaus lehnt Ausnahmen auch für Kinder und Jugendliche ab
Wegen Reparaturbedarfs über Jahre hinweg gesperrte Spielplätze waren aus dem Chemnitzer Stadtbild zuletzt weitgehend verschwunden. Kehren derlei Missstände nun zurück?
Das ohnehin knappe Geld für städtische Aufgaben wird wahrscheinlich auch im kommenden Jahr nicht vollständig zur Verfügung gestellt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben.
Michael Müller
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
03.11.2025
4 min.
Letzte Klappe in Chemnitz? Rotstift bedroht Trägerverein des Clubkinos Siegmar
Das beliebte Clubkino Siegmar in Chemnitz wird von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben. Für deren Jugendarbeit soll es 2026 kein Geld mehr geben.
Sparkurs im Rathaus: Nach gut drei Jahrzehnten fürchtet die Chemnitzer Filmwerkstatt das Aus für ihre medienpädagogische Arbeit. Das könnte weit darüber hinaus Folgen haben.
Michael Müller
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
Mehr Artikel