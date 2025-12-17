Jobcenter Chemnitz: So ist das Amt auch an den Feiertagen erreichbar

Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Chemnitz und die Familienkasse Sachsen bleiben digital erreichbar. Was Kunden wissen müssen.

Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Chemnitz und die Familienkasse Sachsen sichern digitale Erreichbarkeit über die Feiertage. Anträge können weiterhin über die ausgebauten eServices gestellt werden. Die Dienststellen sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. Am 30. Dezember ist ein Besuch ohne Termin bis 11.30 Uhr möglich, auch beim...