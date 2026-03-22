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Die Laufbahn im Bürgerpark Gablenz ist als solche kaum noch zu erkennen.
Die Laufbahn im Bürgerpark Gablenz ist als solche kaum noch zu erkennen. Foto: Denise Märkisch
Die Laufbahn im Bürgerpark Gablenz ist als solche kaum noch zu erkennen.
Die Laufbahn im Bürgerpark Gablenz ist als solche kaum noch zu erkennen. Foto: Denise Märkisch
Chemnitz
Joggen in Gablenz?: Laufbahn im Bürgerpark wird saniert
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Das Areal wurde zur Kulturhauptstadt schon zum Teil schick gemacht. Jetzt kommt der nächste Part. Ab wann der Platz wieder genutzt werden kann.

Im Bürgerpark Gablenz wird gebaut. Ab Montag wird die Laufbahn saniert. Das teilt die Stadt mit. Die 400-Meter-Bahn ist als solche aktuell kaum zu erkennen. Unkraut wuchert, der Boden ist zum Teil uneben. Nun ist geplant, sie bei einer durchgängigen Breite von zwei Metern zu erneuern. Unkraut wird entfernt, der Weg duchgefräst und eine neue...
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