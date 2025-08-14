Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Joggend durch den Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna: „Lionsman" verbindet Sport und Naturschutz

Am 21. August findet zum fünften Mal der Firmencrosslauf „Lionsman“ statt. Bild: Toni Söll/Archiv
Am 21. August findet zum fünften Mal der Firmencrosslauf „Lionsman“ statt. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz Umland
Joggend durch den Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna: „Lionsman“ verbindet Sport und Naturschutz
Redakteur
Von Julia Grunwald
Die Anmeldung für den Firmencrosslauf am 21. August ist ab sofort möglich. Bereits jetzt übersteigen die Anmeldezahlen die aus dem Vorjahr. Zugutekommen sollen die Erlöse auch dem Teichgebiet.

Durch das Limbacher Teichgebiet laufen und dabei Geld für dessen Erhalt sammeln. Das ist beim fünften „Lionsman“ Firmencrosslauf in Limbach-Oberfrohna möglich. Am 21. August startet der Lauf um 17 Uhr im Stadtpark. Von dort aus geht es für die Teilnehmenden eine 4,7 Kilometer lange Route entlang. Diese führt durch den Stadtpark und das...
