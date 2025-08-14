Joggend durch den Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna: „Lionsman“ verbindet Sport und Naturschutz

Die Anmeldung für den Firmencrosslauf am 21. August ist ab sofort möglich. Bereits jetzt übersteigen die Anmeldezahlen die aus dem Vorjahr. Zugutekommen sollen die Erlöse auch dem Teichgebiet.

Durch das Limbacher Teichgebiet laufen und dabei Geld für dessen Erhalt sammeln. Das ist beim fünften „Lionsman" Firmencrosslauf in Limbach-Oberfrohna möglich. Am 21. August startet der Lauf um 17 Uhr im Stadtpark. Von dort aus geht es für die Teilnehmenden eine 4,7 Kilometer lange Route entlang. Diese führt durch den Stadtpark und das...