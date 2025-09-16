Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jubiläums-Baby in Chemnitz: Süße Nala kam in Rabenstein zur Welt

900. Baby: Hebamme Claudia Hösel, Ärztin Claudia Schindler, Nala Helbig mit Eltern, Krankenhaus-Chefin Diana Lohmann
900. Baby: Hebamme Claudia Hösel, Ärztin Claudia Schindler, Nala Helbig mit Eltern, Krankenhaus-Chefin Diana Lohmann Bild: DRK Krankenhaus
Chemnitz
Jubiläums-Baby in Chemnitz: Süße Nala kam in Rabenstein zur Welt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

900 Kinder haben in diesem Jahr schon das Licht der Welt im DRK-Krankenhaus erblickt. Nala war eine kleine Nachtschwärmerin.

Nala Helbig ist das 900. Baby im DRK-Krankenhaus in Rabenstein. Etwa 100 Kinder kommen dort pro Monat zur Welt. Nala wurde am 13. September um 0.30 Uhr geboren. 3800 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß war sie da. Das 888. Baby wurde übrigens am 9. September um 7.07 Uhr geboren. Schnapszahlen haben es Eilas offenbar angetan. Die Geburtsstation...
