Jugendliche an der Reichsstraße in Chemnitz sexuell belästigt

Die Frau war mit einer Begleiterin auf dem Kaßberg unterwegs, als der Übergriff geschah. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt.

Die Polizei ermittelt gegen einen 39-Jährigen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Der Mann folgte am Montagabend gegen 20.15 Uhr an der Reichsstraße einer 17-Jährigen und ihrer 45-jährigen Begleiterin. Dann soll er die Jugendliche unsittlich an der bedeckten Brust berührt haben. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen...