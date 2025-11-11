Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Jugendliche an der Reichsstraße in Chemnitz sexuell belästigt

An der Reichsstraße wurde eine 17-Jährige sexuell belästigt.
An der Reichsstraße wurde eine 17-Jährige sexuell belästigt. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa/Archiv
An der Reichsstraße wurde eine 17-Jährige sexuell belästigt.
An der Reichsstraße wurde eine 17-Jährige sexuell belästigt. Bild: Symbolfoto: Fabian Sommer/dpa/Archiv
Chemnitz
Jugendliche an der Reichsstraße in Chemnitz sexuell belästigt
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Frau war mit einer Begleiterin auf dem Kaßberg unterwegs, als der Übergriff geschah. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt.

Die Polizei ermittelt gegen einen 39-Jährigen wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung. Der Mann folgte am Montagabend gegen 20.15 Uhr an der Reichsstraße einer 17-Jährigen und ihrer 45-jährigen Begleiterin. Dann soll er die Jugendliche unsittlich an der bedeckten Brust berührt haben. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
23.10.2025
1 min.
65-Jähriger belästigt Schüler in Chemnitzer City-Bahn
Während einer Fahrt mit der Citybahn wurden mehrere Schülerinnen und Schüler belästigt.
Einer Schülerin zog er während der Bahnfahrt nach Einsiedel an den Haaren, eine andere bedrängte er sexuell. Als ihn Polizisten festnehmen wollten, verletzte er eine Beamtin.
Benjamin Lummer
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
10.11.2025
1 min.
Zwickau: Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff
Die Polizei hofft, dass sich Zeugen zu einem sexuellen Übergriff melden.
Die 25-jährige Geschädigte hat eine Täterbeschreibung abgegeben.
Jens Arnold
Mehr Artikel