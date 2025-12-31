Jugendliche in Chemnitz von Straßenbahn erfasst

Eine 16-Jährige wollte bei Rot die Schienen überqueren und ist von einer Tram erfasst worden.

Am Silvestertag, bei starkem Schneefall, ist eine 16-Jährige in Chemnitz von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr an der Stollberger Straße, in Höhe der Haltestelle „Am Flughafen“. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.