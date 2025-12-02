Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Jugendliche sprengen in Limbach-Oberfrohna Zigarettenautomaten in die Luft

Kurz nach der Sprengung nahmen Polizisten drei Verdächtige fest.
Kurz nach der Sprengung nahmen Polizisten drei Verdächtige fest. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Kurz nach der Sprengung nahmen Polizisten drei Verdächtige fest.
Kurz nach der Sprengung nahmen Polizisten drei Verdächtige fest. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz Umland
Jugendliche sprengen in Limbach-Oberfrohna Zigarettenautomaten in die Luft
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dienstagnacht wurde der Automat in Oberfrohna zerstört. Die Täter müssen sich nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten.

Von einem lauten Knall sind Anwohner im Ortsteil Oberfrohna in der Nacht zu Dienstag aus dem Schlaf gerissen worden. An der Frohnbachstraße/Wolkenburger Straße hatten zunächst Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte die Polizei kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
2 min.
Knallgeräusche in Meerane: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten
Auf 5000 Euro wird der Sachschaden am gesprengten Zigarettenautomaten an der Leipziger Straße in Meerane geschätzt.
Die Täter zerstörten Automaten an der Leipziger Straße und der Äußeren Crimmitschauer Straße. Auch die Feuerwehr war am Donnerstagabend im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
19.11.2025
1 min.
Zigarettenautomat in Plauen gesprengt
Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Automaten völlig zerstört vor. (Symbolbild)
In Plauen wird nachts ein Zigarettenautomat gesprengt. Teile fliegen meterweit – von den Tätern keine Spur.
Mehr Artikel