Jugendliche sprengen in Limbach-Oberfrohna Zigarettenautomaten in die Luft

Dienstagnacht wurde der Automat in Oberfrohna zerstört. Die Täter müssen sich nun wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten.

Von einem lauten Knall sind Anwohner im Ortsteil Oberfrohna in der Nacht zu Dienstag aus dem Schlaf gerissen worden. An der Frohnbachstraße/Wolkenburger Straße hatten zunächst Unbekannte einen Zigarettenautomaten gesprengt. Mithilfe von Zeugenhinweisen konnte die Polizei kurze Zeit später einen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes...