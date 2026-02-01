Jugendliche wollen 17-Jährige in Gablenz ausrauben

Das Duo soll die junge Frau getreten und geschlagen haben. Die Polizei konnte die beiden stellen.

Chemnitz.

Zwei Mädchen wollten am Freitagnachmittag eine 17-Jährige an der Carl-von-Ossietzky-Straße ausrauben. Die 14- und 15-jährigen Mädchen griffen ihr Opfer an der Haltestelle „Pappelhain“ an, schlugen und traten sie, bis sie stürzte. „Währenddessen versuchten die Angreiferinnen, die Tasche der leicht verletzten 17-Jährigen zu entreißen, was jedoch misslang“, teilt die Polizei mit. Als Passanten dazukamen, flüchteten die Täterinnen. Die 17-Jährige wurde in einem Rettungswagen versorgt, die Polizei konnte die beiden Mädchen anhand von Personenbeschreibungen später stellen. Sie wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Ermittelt wird wegen versuchten Raubes. (cma)