  • Chemnitz
  • Jugendliche wollen 17-Jährige in Gablenz ausrauben

Die 17-Jährige wurde nach dem Übergriff in einem Krankenwagen vor Ort behandelt.
Die 17-Jährige wurde nach dem Übergriff in einem Krankenwagen vor Ort behandelt. Bild: Robert Michael/dpa
Chemnitz
Jugendliche wollen 17-Jährige in Gablenz ausrauben
Von Christian Mathea
Das Duo soll die junge Frau getreten und geschlagen haben. Die Polizei konnte die beiden stellen.

Chemnitz.

Zwei Mädchen wollten am Freitagnachmittag eine 17-Jährige an der Carl-von-Ossietzky-Straße ausrauben. Die 14- und 15-jährigen Mädchen griffen ihr Opfer an der Haltestelle „Pappelhain“ an, schlugen und traten sie, bis sie stürzte. „Währenddessen versuchten die Angreiferinnen, die Tasche der leicht verletzten 17-Jährigen zu entreißen, was jedoch misslang“, teilt die Polizei mit. Als Passanten dazukamen, flüchteten die Täterinnen. Die 17-Jährige wurde in einem Rettungswagen versorgt, die Polizei konnte die beiden Mädchen anhand von Personenbeschreibungen später stellen. Sie wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht. Ermittelt wird wegen versuchten Raubes. (cma)

