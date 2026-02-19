Junge (13) von Auto in Chemnitz erfasst – Fahrer flüchtet

Chemnitz
Bei dem Unfall in Hilbersdorf rannte der Junge offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße und wurde angefahren. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer.
Ein 13-jähriger Junge ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall am Thomas-Mann-Platz in Hilbersdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag rannte der Junge gegen 18.40 Uhr offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Frankenberger Straße kommenden...
