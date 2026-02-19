MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Junge (13) von Auto in Chemnitz erfasst – Fahrer flüchtet

Ein 13-Jähriger ist offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.
Ein 13-Jähriger ist offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Ein 13-Jähriger ist offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.
Ein 13-Jähriger ist offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Chemnitz
Junge (13) von Auto in Chemnitz erfasst – Fahrer flüchtet
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei dem Unfall in Hilbersdorf rannte der Junge offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße und wurde angefahren. Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer.

Ein 13-jähriger Junge ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall am Thomas-Mann-Platz in Hilbersdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag rannte der Junge gegen 18.40 Uhr offenbar bei „Rot“ über die Dresdner Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung Frankenberger Straße kommenden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:50 Uhr
3 min.
Was die Festnahme von Andrew für die Monarchie bedeutet
Andrew wurde festgenommen, sein Bruder Charles sichert der Polizei seine Unterstützung zu.
Der frühere britische Prinz Andrew wird an seinem Geburtstag von der Polizei festgenommen. Das stürzt den britischen Adel in eine schwere Krise.
Patricia Bartos und Jan Mies, dpa
06.02.2026
1 min.
Unfall in Chemnitz: Elfjähriger von Auto erfasst – Wer hat etwas gesehen?
Auf der Blankenauer Straße wurde ein Kind von einem Hyundai angefahren.
In Schloßchemnitz rannte ein Kind vor einem Lkw über die Blankenauer Straße. Dabei wurde es von einem Auto erfasst und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Holk Dohle
18.02.2026
4 min.
Beschlagnahmung des Protestbusses „Adenauer SRP+“ in Döbeln: Nachträglicher Beschluss war rechtswidrig
Per Tieflader ging es für den Protestbus, den die Polizei zuvor beschlagnahmt hatte, am 7. Oktober von Chemnitz zurück nach Berlin.
Die Beschlagnahme des „Adenauer SRP+“-Busses im September 2025 in Mittelsachsen hat Folgen: Das Landgericht Chemnitz gibt dem „Zentrum für Politische Schönheit“ in einem zentralen Punkt Recht.
Manuel Niemann
15:55 Uhr
1 min.
24-jähriger Fußgänger bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt
Der Fußgänger übersah offenbar ein herannahendes Auto.
Bei einem Verkehrsunfall in Schneeberg ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Was ist passiert?
Holk Dohle
15:51 Uhr
4 min.
Trainerlegende und Dänen-Liebling: Sepp Piontek ist tot
Sepp Piontek erlangte als Trainer der dänischen Nationalmannschaft Kultstatus in Dänemark. (Archivbild)
Er galt als "beliebtester Deutscher in Dänemark": In seiner Wahlheimat war Ex-Fußballtrainer Sepp Piontek ein Volksheld. Als Coach des dänischen Nationalteams zündete er "Danish Dynamite".
Julia Wäschenbach, dpa
17.02.2026
4 min.
Nach Herzstillstand auf der Kammloipe im Vogtland: „Ich bin froh, noch am Leben zu sein“
Petra Gritzner und ihr Lebensgefährte Joachim Heintschel fanden den bewusstlosen Skiläufer im Schnee und leisteten Erste Hilfe.
Am 6. Januar kollabiert nahe Schöneck ein Skiläufer im Schnee. Dank schneller Hilfe überlebt der Mann knapp. Heute sagt er, der gesamte Tag sei aus seinem Gedächtnis gelöscht.
Swen Uhlig
Mehr Artikel