Regionale Nachrichten und News
  • Junge Fotografin zeigt ihre Sicht auf Chemnitz

Junge Fotografin zeigt ihre Sicht auf Chemnitz
Von Galina Pönitz
Im Garagen-Campus sind Paula Rauschenbachs Aufnahmen, die ihr Beitrag zur Kulturhauptstadt sind, bis Mitte Oktober zu sehen.

Chemnitz.

Die Fotografin Paula Rauschenbach, 20 Jahre alt und in Chemnitz aufgewachsen, beteiligt sich mit einer Ausstellung am Programm des Chemnitzer Kulturhauptstadtjahres. Eines der Fotos, mit denen sie Chemnitzer Impressionen während des Bewerbungsprozesses der Stadt um den Titel festgehalten hat, ist der eindrucksvolle Blick auf ein Bauwerk (im Bild), an dem täglich Tausende Fußgänger und Autofahrer vorbeikommen, das sie aber vermutlich noch nie so wahrgenommen haben: eine der beiden Ein- und Ausfahrten zur Kaufhof-Tiefgarage auf der Bahnhofstraße mitten in Chemnitz. Die Fotografien präsentieren das Gesicht und die Einzigartigkeit der Stadt. Von bekannten Orten zu verborgenen Winkeln, immer aus ungewohnter Perspektive, jenseits des Alltagsblicks: Architektur, Licht, Stimmungen, Stadtnatur … die feine Schönheit im Ungesehenen. Die Ausstellung kann bis zum 17. Oktober im Garagen-Campus, Zwickauer Straße 164, in der Kreativwerkstatt montags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr, dienstags von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. (gp) Foto: Paula Rauschenbach

