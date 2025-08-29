Juwelier-Raub in Chemnitz: Prozess-Neustart statt Urteil

Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mittäter des spektakulären Überfalls war schon recht weit fortgeschritten. Nun wurde er abgebrochen und soll von vorne beginnen.

Die Beweisaufnahme ist schon fast abgeschlossen, die wichtigsten Zeugen wurden bereits gehört – und trotzdem ist das Urteil im Prozess gegen einen der mutmaßlichen Beteiligten am Überfall auf einen Chemnitzer Juwelier in weite Ferne gerückt. Der Prozess wurde ausgesetzt. Er soll Ende September von vorne beginnen.