  • Juwelier-Raub in Chemnitz: Prozess-Neustart statt Urteil

Chemnitz
Juwelier-Raub in Chemnitz: Prozess-Neustart statt Urteil
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Mittäter des spektakulären Überfalls war schon recht weit fortgeschritten. Nun wurde er abgebrochen und soll von vorne beginnen.

Die Beweisaufnahme ist schon fast abgeschlossen, die wichtigsten Zeugen wurden bereits gehört – und trotzdem ist das Urteil im Prozess gegen einen der mutmaßlichen Beteiligten am Überfall auf einen Chemnitzer Juwelier in weite Ferne gerückt. Der Prozess wurde ausgesetzt. Er soll Ende September von vorne beginnen.
15.08.2025
3 min.
Juwelier-Überfall in Chemnitz: Ist der Mann auf dem Überwachungsvideo wirklich der Angeklagte?
Kurz nach dem Überfall wurde der 55-Jährige festgenommen. Nun steht er vor Gericht.
Der 55-Jährige bestreitet, an dem spektakulären Raub beteiligt gewesen zu sein. Ermittler waren sich jedoch schon am Tag nach der Tat sicher, den Richtigen zu haben. Was sagt eine Expertin dazu?
Benjamin Lummer
29.07.2025
4 min.
Überfallener Chemnitzer Juwelier sagt vor Gericht aus: „Ich hatte keine Wahl und musste den Tresor aufmachen“
Ein 55-Jähriger soll an dem Überfall auf den Juwelier (rechts: Blick in das Geschäft) beteiligt gewesen sein. Am Dienstag startete der Prozess am Amtsgericht.
Mitten am Tag, mitten im Zentrum und um die Ecke stand die Polizei: Der Überfall auf einen Juwelier sorgte für Aufsehen. Einer der mutmaßlichen Täter steht nun vor Gericht. Er hatte wohl mehr Komplizen als bislang bekannt.
Benjamin Lummer
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
