Kälte-Check auf Chemnitzer Straßen: Wie der Elektrobus im Test den Winter meistert

Seit einigen Monaten fährt auf den Chemnitzer Straßen wieder ein Elektrobus. Er soll unter realen Bedingungen getestet werden. Es kam allerdings bereits zu Ausfällen. Woran lag es?

Egal ob Sonnenberg oder Kaßberg: Der Elektrobus, den die CVAG gerade testet, zieht Blicke von Passanten auf sich. Vielleicht, weil er grün statt blau und gelb ist. Oder weil er leise surrt, statt laut zu brummen.