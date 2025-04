Kämmerin schlägt Alarm: Claußnitz kämpft mit Millionen-Loch

Hohe Kosten für Instandhaltungen belasten Claußnitz. Der neue Eingangsbereich an der Oberschule schlägt allein mit 330.000 Euro zu Buche. Kann der Haushalt dennoch beschlossen werden?

Viele sächsische Kommunen stehen wegen der angespannten finanziellen Situation vor schweren Entscheidungen. Es könne nicht mehr Geld ausgegeben werden, als in der Haushaltskasse ist. Dieser Satz ist zurzeit in vielen Stadt- und Gemeinderatssitzungen zu hören. Nicht anders in Claußnitz. Dort rechnet Kämmerin Katrin Friedrich mit einem Defizit...