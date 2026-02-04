MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kaffeediebstahl in Chemnitz: Komplize bedroht Laden-Mitarbeiter mit Messer

Auf Kaffee hatten es Diebe in Chemnitz abgesehen.
Auf Kaffee hatten es Diebe in Chemnitz abgesehen. Bild: Marcus Brandt/dpa
Auf Kaffee hatten es Diebe in Chemnitz abgesehen.
Auf Kaffee hatten es Diebe in Chemnitz abgesehen. Bild: Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
Kaffeediebstahl in Chemnitz: Komplize bedroht Laden-Mitarbeiter mit Messer
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz flohen zwei Männer mit Kaffee im Wert von 400 Euro. Ein Messer sicherte ihre Flucht. Die Täter wurden noch nicht gefasst.

Zwei Männer haben am Montag in einem Geschäft an der Dresdner Straße in Chemnitz Kaffee im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Bei der Tat war ein Messer im Spiel. Sie nahmen mindestens eine Stiege sowie einzelne Packungen an sich. Die Männer verließen dann das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl geschah gegen 13.35 Uhr in Hilbersdorf....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Diebstähle in Werdauer Supermärkten: Polizei warnt vor Ablenkungsmanövern
Einer der Diebstähle geschah am Unterstand für Einkaufswagen.
Eine 86-Jährige verlor im Aldi-Markt Werdau ihr Smartphone an Diebe. Der Vorfall ereignete sich während eines Gesprächs in unbekannter Sprache. Und es gibt einen weiteren Fall.
Lutz Kirchner
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
08.01.2026
1 min.
E-Bike aus Hinterhof in Werdau gestohlen
Immer wieder werden E-Bikes zum Ziel von Dieben.
Das Zweirad besaß einen vergleichsweise hohen Wert. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
17:38 Uhr
5 min.
Acht Jahre Haft in Ungarn für Maja T. aus Deutschland
Ein Gericht in Budapest verurteilte die non-binäre deutsche Person Maja T. wegen Gewalt gegen Rechte zu acht Jahren Gefängnis.
In einem hochpolitischen Prozess wird Gewalt gegen mutmaßliche Rechtsextremisten auf Budapests Straßen verhandelt. Ungarns Justiz demonstriert Härte gegenüber der angeklagten Person.
Kathrin Lauer und Gregor Mayer, dpa
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
Mehr Artikel