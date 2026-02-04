Kaffeediebstahl in Chemnitz: Komplize bedroht Laden-Mitarbeiter mit Messer

In Chemnitz flohen zwei Männer mit Kaffee im Wert von 400 Euro. Ein Messer sicherte ihre Flucht. Die Täter wurden noch nicht gefasst.

Zwei Männer haben am Montag in einem Geschäft an der Dresdner Straße in Chemnitz Kaffee im Wert von etwa 400 Euro gestohlen. Bei der Tat war ein Messer im Spiel. Sie nahmen mindestens eine Stiege sowie einzelne Packungen an sich. Die Männer verließen dann das Geschäft, ohne zu bezahlen. Der Diebstahl geschah gegen 13.35 Uhr in Hilbersdorf....