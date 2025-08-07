Kaisermania in Hartmannsdorf: Wann Schlagerfans am liebsten ins Freibad gehen

Das Naturbad Hartmansdorf bereitet sich auf ein Großevent vor. Am Samstagabend läuft dort die Übertragung der Kaisermania. Gutes Wetter und beste Stimmung werden erwartet.

Nicht nur am Elbufer werden die Herzen von Schlagerfans am Samstagabend wieder höher schlagen. Wenn Roland Kaiser seine Hits wie „Extreme“ und „Warum hast du nicht Nein gesagt“ singt, rasten auch Fans im Naturbad Hartmannsdorf aus. Seit drei Jahren überträgt der Verein dort auf einer großen Leinwand auf dem Volleyballplatz die...