Regionale Nachrichten und News
  Chemnitz
  • Kaisermania in Hartmannsdorf: Wann Schlagerfans am liebsten ins Freibad gehen

Public Viewing der Kaisermania 2024 im Naturbad.
Public Viewing der Kaisermania 2024 im Naturbad.
Chemnitz Umland
Kaisermania in Hartmannsdorf: Wann Schlagerfans am liebsten ins Freibad gehen
Von Steffi Hofmann
Das Naturbad Hartmansdorf bereitet sich auf ein Großevent vor. Am Samstagabend läuft dort die Übertragung der Kaisermania. Gutes Wetter und beste Stimmung werden erwartet.

Nicht nur am Elbufer werden die Herzen von Schlagerfans am Samstagabend wieder höher schlagen. Wenn Roland Kaiser seine Hits wie „Extreme“ und „Warum hast du nicht Nein gesagt“ singt, rasten auch Fans im Naturbad Hartmannsdorf aus. Seit drei Jahren überträgt der Verein dort auf einer großen Leinwand auf dem Volleyballplatz die...
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
5 min.
Nicht jeder Song ein „Kaisermania“-Hit: Die andere Seite von Roland Kaiser
Roland Kaiser im letzten Jahr bei der Kaisermania in Dresden.
Er ist Kultfigur, Entertainer und Stimme für Generationen. Bei der „Kaisermania“ feiert ihn Dresden mit Hymnen zum Mitsingen – doch es gibt auch einen anderen Roland Kaiser. Zehn selten gespielte Songs.
Anne Busch, Maurice Querner
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06.08.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Erzgebirge los: Rock am Teich, „Kaisermania“, Oldtimertreffen und Dorffest
Die Band Feuerengel hat sich mit Haut und Haar, Flammenwerfer und Funkenregen ihrem Vorbild Rammstein verschrieben. Am 9. August ist sie in Schneeberg.
An diesem Wochenende ist für jeden Geschmack etwas geboten. Fans von Rockmusik kommen genauso auf ihre Kosten wie die Freunde von Schlagermusik. Auch ein Traktoren- und Oldtimertreffen findet statt.
unseren Reporterinnen und Reportern
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel