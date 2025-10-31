Kaltwelle, Vokuhila, Under Cut: Dieses Vater-Tochter-Duo verpasst Chemnitz Trendfrisuren

Matte ab in Chemnitz: Die Liebe fürs Haareschneiden teilt Friseurmeister Edgar Krug (54) mit seiner Tochter Magda Rosa Krug (20). Wie es ist, Seite an Seite als Vater-Tochter-Duo zu arbeiten und wie sich der Beruf verändert.

Während die einen die 1980er-Jahre noch in den Köpfen haben, tragen sie andere längst wieder auf dem eigenen Kopf: Die Rede ist von Kaltwelle und Vokuhila. Gerade junge Leute feiern gerade das Comeback jener Kultfrisuren.