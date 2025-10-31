Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kaltwelle, Vokuhila, Under Cut: Dieses Vater-Tochter-Duo verpasst Chemnitz Trendfrisuren

Zwei mit der Lizenz zum Frisieren! Edgar Krug betreibt seinen Intercoiffure-Friseursalon in der Augustusburger Straße 228 in Chemnitz. Seine Tochter Magda Rosa hat ihre Ausbildung gerade beendet und arbeitet mit.
Zwei mit der Lizenz zum Frisieren! Edgar Krug betreibt seinen Intercoiffure-Friseursalon in der Augustusburger Straße 228 in Chemnitz. Seine Tochter Magda Rosa hat ihre Ausbildung gerade beendet und arbeitet mit. Bild: Ulf Dahl
Zwei mit der Lizenz zum Frisieren! Edgar Krug betreibt seinen Intercoiffure-Friseursalon in der Augustusburger Straße 228 in Chemnitz. Seine Tochter Magda Rosa hat ihre Ausbildung gerade beendet und arbeitet mit.
Zwei mit der Lizenz zum Frisieren! Edgar Krug betreibt seinen Intercoiffure-Friseursalon in der Augustusburger Straße 228 in Chemnitz. Seine Tochter Magda Rosa hat ihre Ausbildung gerade beendet und arbeitet mit. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Kaltwelle, Vokuhila, Under Cut: Dieses Vater-Tochter-Duo verpasst Chemnitz Trendfrisuren
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Matte ab in Chemnitz: Die Liebe fürs Haareschneiden teilt Friseurmeister Edgar Krug (54) mit seiner Tochter Magda Rosa Krug (20). Wie es ist, Seite an Seite als Vater-Tochter-Duo zu arbeiten und wie sich der Beruf verändert.

Während die einen die 1980er-Jahre noch in den Köpfen haben, tragen sie andere längst wieder auf dem eigenen Kopf: Die Rede ist von Kaltwelle und Vokuhila. Gerade junge Leute feiern gerade das Comeback jener Kultfrisuren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:35 Uhr
4 min.
Stau am Globus und halb Oberfranken beim Shopping in Plauen: „Nierenragout im Beutel - das ist saugut!“
Einkaufsmarathon nach Reformationstag und am Feiertag in Bayern: Pickepackevoll ist der Parkplatz am Globus Weischlitz. Auch auf den Anfahrten von der A 72 kommend, staut es sich.
Gäste aus Bayern kommen am Samstag in großer Anzahl ins Vogtland zum Einkauf. Warum gerade der XXL-Markt in Weischlitz ihr Ziel war.
Cornelia Henze
30.08.2025
4 min.
Haare kuschlig? Quartett in Oelsnitz kennt den Kniff
Haar-Profis: Christin Roth, Michaela Knoth, Melanie Fuchs und Jessica Mahn - hier beim Besuch der Alpakas in Thiergarten - sind das Quartett des Oelsnitzer Salons Hairlounge.
Seit zehn Jahren wird in der Hairlounge mit der „heißen Schere“ frisiert. Woher die Kundschaft mit der weitesten Anreise kommt - und welche Frage immer wieder gestellt wird.
Ronny Hager
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:35 Uhr
2 min.
Glück für dieses Vogtland-Dorf: In diesen Kindergarten zieht wieder Leben ein
Die Kita „Spatzennest“ in Trieb steht seit 2023 leer. Bald sollen dort Kinder von null bis sechs Jahren einziehen.
Zu wenig Kinder hat es im Falkensteiner Ortsteil Trieb gegeben. Deshalb wurde die Kita 2023 geschlossen. Nun ziehen dort wieder Kinder ein - ein Kindergarten wird es aber nicht mehr sein.
Cornelia Henze
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
16.09.2025
4 min.
Mit Schere, Herz und Fön: Friseure im Chemnitzer Obdachlosentreff
Georg Zühlke kommt regelmäßig zu den Barber Angels. Heute frisiert ihn Kathi Schneider.
Die Barber Angels sind ein Verein, in dem sich Friseure engagieren, um Bedürftigen kostenlos die Haare zu schneiden. Eine von ihnen erklärt, warum dabei schwarze Lederkutten helfen.
Jana Peters
Mehr Artikel