  • Kann der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna von China lernen?

Ein Vortrag des Tierparkfördervereins beleuchtet außergewöhnliche Zoos in China.
Ein Vortrag des Tierparkfördervereins beleuchtet außergewöhnliche Zoos in China. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Vortrag des Tierparkfördervereins beleuchtet außergewöhnliche Zoos in China.
Ein Vortrag des Tierparkfördervereins beleuchtet außergewöhnliche Zoos in China. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
Kann der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna von China lernen?
Redakteur
Von Julia Grunwald
In seinem Vortrag gibt der Diplom-Biologie Konstantin Ruske Einblicke in Chinas außergewöhnliche Zoos.

Für 15. Oktober um 19 Uhr lädt die Parkschänke in Limbach-Oberfrohna zu einem besonderen Bildervortrag ein: Unter dem Titel „Chimelong – Chinas Spitzenzoos“ nimmt der Diplom-Biologe Konstantin Ruske, Leiter des Tierparks Germendorf (Brandenburg), die Gäste mit auf eine Reise in eine faszinierende Tierwelt zwischen Guangzhou und Zuhai.
