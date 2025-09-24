Kann der Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna von China lernen?

In seinem Vortrag gibt der Diplom-Biologie Konstantin Ruske Einblicke in Chinas außergewöhnliche Zoos.

Für 15. Oktober um 19 Uhr lädt die Parkschänke in Limbach-Oberfrohna zu einem besonderen Bildervortrag ein: Unter dem Titel „Chimelong – Chinas Spitzenzoos“ nimmt der Diplom-Biologe Konstantin Ruske, Leiter des Tierparks Germendorf (Brandenburg), die Gäste mit auf eine Reise in eine faszinierende Tierwelt zwischen Guangzhou und Zuhai.