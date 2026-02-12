Kaßberger Restaurant nach zweitem Brandanschlag: Das sagen Polizei und Betreiber

In der Nacht auf Donnerstag wurde zum zweiten Mal auf das „Bober“ ein Anschlag verübt. Ein Zeuge sah die Täter diesmal noch weglaufen. Die Betreiber haben eine Vermutung, die Polizei holt den alten Fall wieder vor.

Pflasterstein gegen Schaufenster, Brandsatz hinterher: Zum zweiten Mal haben Unbekannte einen Brandanschlag auf das Restaurant „Bober" in der Kanzlerstraße auf dem Kaßberg verübt. Laut Polizei habe ein Zeuge am Mittwoch um 23.30 Uhr die mutmaßlichen Täter Richtung Limbacher Straße davon laufen sehen und fast zeitgleich Feuer am Lokal...