  • Kaufland eröffnet im Neefepark und will in Chemnitz weiter expandieren

Hausleiterin Juliane Görner und Kaufland-Expansionsmanager David Benedix vor der neuen Chemnitzer Filiale im Neefepark. Sie öffnet am 23. Oktober.
Hausleiterin Juliane Görner und Kaufland-Expansionsmanager David Benedix vor der neuen Chemnitzer Filiale im Neefepark. Sie öffnet am 23. Oktober.
Chemnitz
Kaufland eröffnet im Neefepark und will in Chemnitz weiter expandieren
Von Benjamin Lummer
Fünf Monate nach der Schließung von Globus öffnet auf der Fläche demnächst Kaufland. Die Befürchtungen vieler Kunden, dafür könnte ein anderer Kaufland wegfallen, weist das Unternehmen zurück. Das Gegenteil sei der Fall.

Tiefkühlware, Spielsachen, Kosmetikartikel – es sind die unverderblichen Waren, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon jetzt in die Regale einsortieren. „Wir gehen in die heiße Phase“, sagt David Benedix, bei Kaufland für die Entwicklung von Immobilien zuständig. In knapp vier Wochen, am 23. Oktober, soll die neue...
