Kaufland im Chemnitzer Neefepark eröffnet: Das sagen die ersten Kunden

Ein gutes Dutzend Frühaufsteher wartete am Donnerstag auf die Eröffnung von Kaufland im Neefepark. Den Globus-Markt vermissen sie bisher nicht.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen und auch die Drehtür am neuen Kaufland im Chemnitzer Neefepark wollte das nicht tun. Das gute Dutzend erste Kunden, das kurz vor 7 Uhr am Donnerstagmorgen auf die Eröffnung des Globus-Nachfolgers wartete, musste schließlich durch einen Seiteneingang hineingelassen werden.