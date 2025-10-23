Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kaufland im Chemnitzer Neefepark eröffnet: Das sagen die ersten Kunden

Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet.
Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet. Bild: Erik Anke
Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet.
Das Kaufland im Chemnitzer Neefepark hat am Donnerstagmorgen eröffnet. Bild: Erik Anke
Chemnitz
Kaufland im Chemnitzer Neefepark eröffnet: Das sagen die ersten Kunden
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gutes Dutzend Frühaufsteher wartete am Donnerstag auf die Eröffnung von Kaufland im Neefepark. Den Globus-Markt vermissen sie bisher nicht.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen und auch die Drehtür am neuen Kaufland im Chemnitzer Neefepark wollte das nicht tun. Das gute Dutzend erste Kunden, das kurz vor 7 Uhr am Donnerstagmorgen auf die Eröffnung des Globus-Nachfolgers wartete, musste schließlich durch einen Seiteneingang hineingelassen werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
Kaufland eröffnet im Neefepark und will in Chemnitz weiter expandieren
Hausleiterin Juliane Görner und Kaufland-Expansionsmanager David Benedix vor der neuen Chemnitzer Filiale im Neefepark. Sie öffnet am 23. Oktober.
Fünf Monate nach der Schließung von Globus öffnet auf der Fläche demnächst Kaufland. Die Befürchtungen vieler Kunden, dafür könnte ein anderer Kaufland wegfallen, weist das Unternehmen zurück. Das Gegenteil sei der Fall.
Benjamin Lummer
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
17.10.2025
2 min.
Neefepark Chemnitz: Kaufland kurz vor der Eröffnung
Juliane Görner leitet den neuen Kaufland-Markt. David Benedix ist Expansionsmanager.
Kaufland statt Globus: Globus hatte im Mai geschlossen, Kaufland eröffnet kommende Woche. 35.000 Artikel erwarten die Kunden.
Jana Peters
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
Mehr Artikel