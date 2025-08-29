Kaufland öffnet im Oktober im Chemnitzer Neefepark: Wer noch alles mit einzieht

Globus hatte seine Filiale im Mai geschlossen. Seitdem baut Kaufland die Fläche um. Nun hat das Unternehmen Details zur Eröffnung, der Mitarbeiterzahl und der Gastronomie bekanntgegeben.

Die verbliebenen Händler im Neefepark dürften diesem Datum sehnsüchtig entgegenfiebern: Seit dem Auszug von Globus Ende Mai sind deutlich weniger Kunden in dem Einkaufscenter an der A 72 anzutreffen. Ein großer Lebensmittelhändler dürfte die Frequenz wieder erhöhen.