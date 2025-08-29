Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kaufland öffnet im Oktober im Chemnitzer Neefepark: Wer noch alles mit einzieht

Derzeit laufen auf der früheren Globus-Fläche Umbauarbeiten.
Derzeit laufen auf der früheren Globus-Fläche Umbauarbeiten. Bild: Benjamin Lummer/Oliver Berg/dpa
Chemnitz
Kaufland öffnet im Oktober im Chemnitzer Neefepark: Wer noch alles mit einzieht
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Globus hatte seine Filiale im Mai geschlossen. Seitdem baut Kaufland die Fläche um. Nun hat das Unternehmen Details zur Eröffnung, der Mitarbeiterzahl und der Gastronomie bekanntgegeben.

Die verbliebenen Händler im Neefepark dürften diesem Datum sehnsüchtig entgegenfiebern: Seit dem Auszug von Globus Ende Mai sind deutlich weniger Kunden in dem Einkaufscenter an der A 72 anzutreffen. Ein großer Lebensmittelhändler dürfte die Frequenz wieder erhöhen.
Mehr Artikel