Kegelbahn, Sportplätze und Turnhallen in Claußnitz: Was sich für Sportvereine und Nutzer ab 2026 ändert

Chemnitz Umland
Ab Januar 2026 steigen die Gebühren für die außerschulische Sportstätten-Nutzung in Claußnitz. Der Grund: erhöhte Betriebskosten. Das sind die konkreten Zahlen.
Es geschah ziemlich unaufgeregt - hinter den Kulissen gab es aber Diskussionen: Der Gemeinderat von Claußnitz hat beschlossen, ab 1. Januar 2026 die außerschulische Nutzung der Sportstätten teurer zu machen. Auf Nachfrage sagt Bürgermeister Andreas Heinig: „Die Betriebskosten sind gestiegen.“
