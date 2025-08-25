Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Kehrtwende im AfD-Streit: Chemnitzer Rathaus betrachtet nun Köhler-Gruppe als fraktionslos

Volker Dringenberg (links) führt nun eine Fraktion, Nico Köhler gilt als fraktionslos.
Volker Dringenberg (links) führt nun eine Fraktion, Nico Köhler gilt als fraktionslos. Bild: Robert Michael/dpa/Harry Härtel
Chemnitz
Kehrtwende im AfD-Streit: Chemnitzer Rathaus betrachtet nun Köhler-Gruppe als fraktionslos
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Neue Erkenntnisse haben die Verwaltung bewogen, ihre vorangegangene Entscheidung zu revidieren. Die Stadtratssitzung in zwei Tagen soll dennoch stattfinden.

Im internen Streit der Chemnitzer AfD ist es die neueste Wendung: Das Rathaus betrachtet nun die Gruppe um Nico Köhler als fraktionslos. Die zuletzt neugegründete „AfD-Ratsfraktion Chemnitz“ mit zwölf Mitgliedern erhält dagegen den Fraktionsstatus. Das teilte Oberbürgermeister Sven Schulze am Montagnachmittag mit.
