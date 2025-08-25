Kehrtwende im AfD-Streit: Chemnitzer Rathaus betrachtet nun Köhler-Gruppe als fraktionslos

Chemnitz
Neue Erkenntnisse haben die Verwaltung bewogen, ihre vorangegangene Entscheidung zu revidieren. Die Stadtratssitzung in zwei Tagen soll dennoch stattfinden.
Im internen Streit der Chemnitzer AfD ist es die neueste Wendung: Das Rathaus betrachtet nun die Gruppe um Nico Köhler als fraktionslos. Die zuletzt neugegründete „AfD-Ratsfraktion Chemnitz“ mit zwölf Mitgliedern erhält dagegen den Fraktionsstatus. Das teilte Oberbürgermeister Sven Schulze am Montagnachmittag mit.
