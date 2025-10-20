Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kehrtwende in Prozess wegen Zwangsprostitution in Chemnitz: Freispruch trotz vieler Zweifel

Hat sich die Frau freiwillig prostituiert oder wurde sie gezwungen? Das Gericht hat Zweifel an der Aussage der Frau, kann aber das Gegenteil nicht beweisen.
Hat sich die Frau freiwillig prostituiert oder wurde sie gezwungen? Das Gericht hat Zweifel an der Aussage der Frau, kann aber das Gegenteil nicht beweisen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Hat sich die Frau freiwillig prostituiert oder wurde sie gezwungen? Das Gericht hat Zweifel an der Aussage der Frau, kann aber das Gegenteil nicht beweisen.
Hat sich die Frau freiwillig prostituiert oder wurde sie gezwungen? Das Gericht hat Zweifel an der Aussage der Frau, kann aber das Gegenteil nicht beweisen. Bild: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Chemnitz
Kehrtwende in Prozess wegen Zwangsprostitution in Chemnitz: Freispruch trotz vieler Zweifel
Redakteur
Von Jana Peters
Zweieinhalb Jahre lang hat ein Fall von möglicher Zwangsprostitution das Chemnitzer Amtsgericht beschäftigt, vor allem, weil das Opfer nie erschien. Jetzt konnte die Frau endlich gehört werden.

Dass die Verhandlung vor dem Amtsgericht stattfinden würde, war keine sichere Sache. Selbst die Richterin zweifelte. Die wichtigste Zeugin sollte per Videoschalte vernommen werden. Dafür musste sie sich zu einem Gericht in Bulgarien begeben. Es war seit zweieinhalb Jahren nicht gelungen, die Frau vor das Gericht in Chemitz zu bekommen. Warum...
