MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Kein Schülertaxi mehr: Chemnitzer Eltern fühlen sich vom Rathaus im Stich gelassen

Der Kindersitz muss mit: Marco Rösch fährt Rocco, Moritz und Jill aus Mittelbach nahezu täglich zur Schule in Chemnitz. „Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Susann Richter (links).
Der Kindersitz muss mit: Marco Rösch fährt Rocco, Moritz und Jill aus Mittelbach nahezu täglich zur Schule in Chemnitz. „Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Susann Richter (links). Bild: A. Seidel
Widerspruch abgelehnt: Das Schulamt zeigt sich in vielen Fällen unnachgiebig.
Widerspruch abgelehnt: Das Schulamt zeigt sich in vielen Fällen unnachgiebig. Bild: Andreas Seidel
In der Allende-Schule werden Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche aus ganz Chemnitz unterrichtet.
In der Allende-Schule werden Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche aus ganz Chemnitz unterrichtet. Bild: Seidel/A.
Der Kindersitz muss mit: Marco Rösch fährt Rocco, Moritz und Jill aus Mittelbach nahezu täglich zur Schule in Chemnitz. „Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Susann Richter (links).
Der Kindersitz muss mit: Marco Rösch fährt Rocco, Moritz und Jill aus Mittelbach nahezu täglich zur Schule in Chemnitz. „Ohne ihn wären wir aufgeschmissen“, sagt Susann Richter (links). Bild: A. Seidel
Widerspruch abgelehnt: Das Schulamt zeigt sich in vielen Fällen unnachgiebig.
Widerspruch abgelehnt: Das Schulamt zeigt sich in vielen Fällen unnachgiebig. Bild: Andreas Seidel
In der Allende-Schule werden Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche aus ganz Chemnitz unterrichtet.
In der Allende-Schule werden Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche aus ganz Chemnitz unterrichtet. Bild: Seidel/A.
Chemnitz
Kein Schülertaxi mehr: Chemnitzer Eltern fühlen sich vom Rathaus im Stich gelassen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit diesem Schuljahr gelten neue Regeln für den Schülertransport. Viele Betroffene sind in Widerspruch gegangen. Wie kommen sie mit der neuen Situation zurecht?

Nicht nur am Chemnitzer Stadtrand war der Schock groß, als Eltern im Sommer vergangenen Jahres Post aus dem Rathaus erhielten. Wenige Tage vor Ende der Ferien flatterte ihnen ein amtlicher Bescheid ins Haus: Für ihre Kinder wird es die bisher üblichen Taxifahrten zur Schule und wieder nach Hause ab sofort nicht mehr geben. Bei den Betroffenen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
4 min.
Blitzer-Bilanz: Kulturhauptstadt-Jahr beschert Chemnitzer Rathaus Rekordeinnahmen
Fest installierte Tempo-Blitzer finden sich fast nur noch am Stadtrand. Im Stadtgebiet setzt das Ordnungsamt mehr und mehr auf mobile Kontrollen und auf Blitzer-Anhänger.
Hat sich 2025 für Chemnitz gelohnt? Aus Sicht von Ordnungsamt und Bußgeldstelle auf jeden Fall. Fast 200.000 Autofahrer wurden geblitzt – so viele wie noch nie. Und die Stadt rüstet weiter auf.
Michael Müller
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
12.01.2026
4 min.
Alte Pläne für Flüchtlingsheim sorgen in Chemnitz erneut für Diskussionen
Für diesen einst zur Wismut gehörenden Komplex in Chemnitz wurde eine Genehmigung für den Umbau zur Unterkunft für Geflüchtete erteilt. Nach jahrelanger Funkstille kommt nun erneut Unruhe auf.
Vier Jahre nach ihren Einsprüchen gegen eine Baugenehmigung erhielten Anlieger in Reichenbrand nun überraschend Post von der Behörde. Sie spricht von einer Serviceleistung. Doch die kam nicht bei allen Betroffenen gut an.
Michael Müller
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel