Kein Talent für Kastanien-Männchen? Hier können Chemnitzer Eicheln und Co. abgeben

Der Herbst ist da und mit ihm auch die ersten Eicheln und Kastanien. Wer gern sammelt, aber nicht basteln will, kann damit den Winter für Tiere verbessern.
Die schlechten Nachrichten vorab: Der Herbst ist nicht aufzuhalten und der Tierpark nimmt keine Eicheln oder Kastanien für die Tiere an. Nun zu den guten: Das Chemnitzer Wildgatter freut sich sehr darüber. Eicheln und Kastanien dienen als natürlichen Futtermittel und sind für die dort lebenden Wildtiere eine wichtige Nahrungsquelle, besonders...
