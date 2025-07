Kein Wasser auf der Wartburgstraße: Notversorgung mit Wasserwagen

In Chemnitz waren Montagabend mehrere Haushalte ohne Trinkwasser. Grund war offenbar ein Wasserrohrbruch.

Chemnitz. Im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf mussten am Montagabend etliche Mieter von Mehrfamilienhäusern ohne Trinkwasser klarkommen. Wie Anwohner der Gebäude in der Nähe der TU Chemnitz berichteten, blieb die Leitung über Stunden trocken. An der Service-Hotline hieß es, dass die Wohnhäuser 56 bis 82 betroffen waren. Mitarbeiter des Versorgers Eins waren bereits am Abend im Einsatz. Die Anwohner sollten sich aber auf eine zeitweise Einschränkung in der Trinkwasserversorgung einstellen.

Am frühen Abend, gegen 18 Uhr, wurde ein Wasserwagen bereitgestellt. Er stand in Höhe des Wartburghofes. Grund für das fehlende Wasser soll ein Wasserrohrbruch gewesen sein. Die Reparaturarbeiten liefen bis in die späten Abendstunden. Anwohner wurden aber aufgefordert, Autos wegzuparken, damit die Arbeiten an die Störstelle gelangen konnten. Diese soll sich zwischen den Hausnummern 74 und 82 befinden. Gegen 21.30 Uhr war das Wasser wieder da. (aed)