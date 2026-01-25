Keine Angst vor KI – Vorsicht beim Zementmischer-Effekt: Über Aha-Effekte beim Chemnitzer Deutschlehrertag

Ist KI der neue Freund und Helfer für Lehrer – oder ein Feind? Neben solchen globalen Fragen ging es beim 3. Chemnitzer Deutschlehrertag auch um ungenutzte Ressourcen bei der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz.

Axel Krommer muss die Zuhörerinnen und Zuhörer im gut gefüllten Saal der Unibibliothek mit dem poetischen Namen „Ideenreich" gleich zu Beginn seines Vortrages auf eine Enttäuschung vorbereiten. Nichts von dem, was er sagt, werden sie am Montag unmittelbar im Unterricht umsetzen können.