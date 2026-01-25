MENÜ
  • Chemnitz
  • Keine Angst vor KI – Vorsicht beim Zementmischer-Effekt: Über Aha-Effekte beim Chemnitzer Deutschlehrertag

Axel Krommer wirbt für eine analytische Beschäftigung mit KI im schulischen Gebrauch.
Axel Krommer wirbt für eine analytische Beschäftigung mit KI im schulischen Gebrauch. Bild: Andreas Seidel
Am Rande der Veranstaltung fand das Programm von Schulbuchverlagen Interesse.
Am Rande der Veranstaltung fand das Programm von Schulbuchverlagen Interesse. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Keine Angst vor KI – Vorsicht beim Zementmischer-Effekt: Über Aha-Effekte beim Chemnitzer Deutschlehrertag
Von Jens Kassner
Ist KI der neue Freund und Helfer für Lehrer – oder ein Feind? Neben solchen globalen Fragen ging es beim 3. Chemnitzer Deutschlehrertag auch um ungenutzte Ressourcen bei der Lehramtsausbildung an der TU Chemnitz.

Axel Krommer muss die Zuhörerinnen und Zuhörer im gut gefüllten Saal der Unibibliothek mit dem poetischen Namen „Ideenreich“ gleich zu Beginn seines Vortrages auf eine Enttäuschung vorbereiten. Nichts von dem, was er sagt, werden sie am Montag unmittelbar im Unterricht umsetzen können.
