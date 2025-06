Keine Rettung für Motorradfahrer nach Unfall in Chemnitz

Der 72-Jährige war am Freitag mit einem Pkw kollidiert. Am Sonntag ergänzte die Polizei ihre Meldung zu dem tragischen Unfall.

Am Freitagmittag ist es auf der Neefestraße in Chemnitz zu einem schweren Unfall mit tragischem Ausgang gekommen. Laut Polizei war ein Audifahrer (21) gegen 12.55 Uhr von der A 72 kommend und Richtung Zwicker Straße fahrend bei grünem Signal in die Carl-Hamel-Straße nach links abgebogen. Dabei stieß er mit einem Motorradfahrer (Honda)...