  • Keller-Einbrecher am Rosenhof in Chemnitz gestellt

Am Dienstagabend wurde in einem Haus am Rosenhof ein Einbrecher erwischt.
Am Dienstagabend wurde in einem Haus am Rosenhof ein Einbrecher erwischt. Bild: dpa
Am Dienstagabend wurde in einem Haus am Rosenhof ein Einbrecher erwischt.
Am Dienstagabend wurde in einem Haus am Rosenhof ein Einbrecher erwischt. Bild: dpa
Chemnitz
Keller-Einbrecher am Rosenhof in Chemnitz gestellt
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bewohner hatte den Eindringling mit Diebesgut in der Hand überrascht.

Er hatte schon einiges zusammengetragen und für den Abtransport bereitgelegt: Ein Anwohner vereitelte den Einbruch des Diebes am Ende aber. Laut Polizeibericht war ein Mann am Dienstagabend, 21 Uhr, im Keller eines Mehrfamilienhauses am Rosenhof in Chemnitz bei einem Einbruch erwischt worden. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei und die...
