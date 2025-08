Kette mit Davidstern geraubt: Jüdische Gemeinde reagiert auf Übergriff am Rande von pro-palästinensischer Kundgebung

Am vergangenen Freitag demonstrierten etwa 100 Personen gegen den Gaza-Krieg. Dabei formierte sich ein spontaner pro-israelischer Gegenprotest. Nach Übergriffen ermittelt die Polizei.

An jedem letzten Freitag eines Monats soll es in Chemnitz eine Versammlung für die Menschen in Gaza geben. Das kündigt die Gruppe „Chemnitz 4 Palastine“ an. Am vergangenen Freitag fand das zum ersten Mal statt.