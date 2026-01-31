MENÜ
  • KI-Kurse in Chemnitz: Stadtbibliothek erweitert digitales Lernangebot

Mittlerweile gibt es viele KI-Assistenten auf dem Markt – ChatGPT ist nur einer davon. Bild: IMAGO/Sven Simon
Chemnitz
KI-Kurse in Chemnitz: Stadtbibliothek erweitert digitales Lernangebot
Von Luisa Ederle
Schreibst du noch oder promptest du schon? Die Stadtbibliothek Chemnitz bietet ab sofort kostenfreie Onlinekurse zu Künstlicher Intelligenz an, die Grundlagen und Praxiswissen vermitteln.

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend den Alltag. Um einen kompetenten Umgang mit dieser Technologie zu fördern, erweitert die Stadtbibliothek Chemnitz ihr digitales Angebot um spezialisierte E-Learning-Kurse. Das Programm umfasst sechs kompakte Lerneinheiten, die jeweils in einem Zeitrahmen von 15 bis 30 Minuten absolviert werden können....
