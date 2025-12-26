MENÜ
Die Stollberger Straße musste für die Zeit der Rettungsarbeiten stadtauswärts voll gesperrt werden.
Die Stollberger Straße musste für die Zeit der Rettungsarbeiten stadtauswärts voll gesperrt werden. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Kia fährt in Chemnitz gegen Betonpfeiler
Redakteur
Von Christian Mathea
Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach 22 Uhr am Donnerstag ist eine 75-jährige Frau mit ihrem Kia nach links von der Stollberger Straße abgekommen. An der Kreuzung zur Straße Am Heiteren Blick fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen in der Mitte der Stollberger Straße und prallte frontal gegen einen Betonsockel eines Stahlträgers. Aufgrund ihrer...
