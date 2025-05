Kind (2) bei Unfall am Chemnitz Center verletzt

Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in Röhrsdorf. Neben dem Jungen wurden noch drei weitere Menschen schwer und leicht verletzt.

Chemnitz.

Bei einem Vorfahrtsfehler am Chemnitzer Center ist es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem unter anderem ein Kind verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, stießen ein VW und ein Citroën auf dem Parkplatz an der Ringstraße zusammen. Zuvor soll der Fahrer des VW der Citroën-Fahrerin, die mit einer Beifahrerin und einem 2-jährigen Kind unterwegs war, die Vorfahrt genommen haben. Diese soll zu schnell auf dem Parkplatz unterwegs gewesen sein. Die Fahrerin des Citroën, deren Beifahrerin und das Kind wurden leicht verletzt, mussten von der Feuerwehr jedoch aus dem Pkw befreit werden. Der Fahrer des VW wurde schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt 58.000 Euro. (grun)