Kind verletzt sich bei Fahrt mit Roller in Limbach-Oberfrohna schwer

Zehnjähriger stößt mit einem Auto zusammen und stürzt auf die Straße. Das Kind muss danach ins Krankenhaus.

Ein zehnjähriger Junge ist im Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil Bräunsdorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das Kind am Freitagabend gegen 18 Uhr mit seinem Tretroller die Straße Am Südhang in Richtung Oberfrohnaer Straße entlang. An der Einmündung zur Oberfrohnaer Straße stieß der Junge mit dem...