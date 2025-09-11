Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kind zündet in Chemnitz Matratze an: Passanten verhindern übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

An der Fürstenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde am Mittwochabend eine Matratze angezündet.
Bild: Jan Härtel
An der Fürstenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde am Mittwochabend eine Matratze angezündet.
An der Fürstenstraße auf dem Chemnitzer Sonnenberg wurde am Mittwochabend eine Matratze angezündet. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Kind zündet in Chemnitz Matratze an: Passanten verhindern übergreifen der Flammen auf Wohnhaus
Redakteur
Von Erik Anke
Durch das schnelle Eingreifen von Passanten konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochabend auf den Chemnitzer Sonnenberg ausrücken. Gegen 19.20 Uhr wurde den Beamten bekannt, dass in der Fürstenstraße Sperrmüll in Brand gesteckt wurde. Offenbar handelte es sich dabei um eine Matratze, die an der Wand eines Mehrfamilienhauses lehnte. Augenzeugen berichten, dass Passanten sie von der Wand...
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
01.09.2025
1 min.
Zerstochene Reifen, Lackkratzer, brennender Spiegel: Zerstörungswut auf dem Chemnitzer Sonnenberg
Mehrere Autos auf Chemnitzer Sonnenberg beschädigt.
Zwischen Freitag und Sonntag wurden mehrere Autos beschädigt. Die Polizei prüft Zusammenhänge.
Susanne Kiwitter
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
14:50 Uhr
1 min.
Chemnitz: Diebstahl und Drogen führen zu Haftstrafe
Ein Ladendieb wurde am Donnerstag auf dem Sonnenberg gefasst.
Ein 45-jähriger Iraner sitzt nach einem beschleunigten Verfahren nun im Gefängnis. Zuvor war er auf dem Sonnenberg mit Ladendiebstahl aufgefallen.
Erik Anke
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
