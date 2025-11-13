Kino, Bühne, Ausstellungen, Spätschicht: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Mit der Familie einen Film im Kino schauen, die Oper besuchen oder zur Vernissage gehen: Am Wochenende ist einiges in Chemnitz und Umgebung los. Hier gibt es ein paar Tipps.

Die Kinos der Stadt zeigen am Wochenende ein buntes Programm. Im Clubkino Siegmar gibt es einen Film über Bruce Springsteen und die Entstehung seines Albums „Nebraska“ zu sehen. Im Metropol-Kino an der Zwickauer Straße ist der fantasievolle Film „Dalia und das rote Buch“ zu sehen. Das Cinestar-Kino im Roten Turm zeigt die aktuellen Filme... Die Kinos der Stadt zeigen am Wochenende ein buntes Programm. Im Clubkino Siegmar gibt es einen Film über Bruce Springsteen und die Entstehung seines Albums „Nebraska“ zu sehen. Im Metropol-Kino an der Zwickauer Straße ist der fantasievolle Film „Dalia und das rote Buch“ zu sehen. Das Cinestar-Kino im Roten Turm zeigt die aktuellen Filme...