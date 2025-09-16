Kita-Beiträge in Lichtenau: Müssen sie wirklich steigen?

Steigende Kita-Kosten in Lichtenau zwingen zur Erhöhung der Elternbeiträge ab 2026. Trotz moderater Prozentsätze im Vergleich zu gesetzlichen Vorgaben stellt sich die Frage nach Alternativen.

Im Sommer immer das gleiche Spiel: Die Kitas legen ihre Betriebskosten vor. Anschließend wird geprüft, wie viel Prozent davon die Eltern tragen sollen. Dazu gibt es Festlegungen der jeweiligen Gemeinde und Vorgaben des Freistaats. Das Sächsische Kitagesetz schreibt vor, dass Eltern an den Kosten bei Krippen mindestens zu 15 und höchstens zu 23...