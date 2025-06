Kita-Streit in Chemnitz: Höhere Beiträge für mehr Personal?

Den Kita-Trägern stehe es selbstverständlich frei, mehr Erzieherinnen und Erzieher einzusetzen als vorgeschrieben, betont der Chemnitzer CDU-Politiker Peter Patt. Nur: Wer trägt die Kosten?

Immer weniger Kinder in Chemnitz – immer weniger Erzieher, immer weniger Kitas? Das muss nicht zwangsläufig so sein, meint der Chemnitzer CDU-Landtagsabgeordnete Peter Patt in der aktuellen Diskussion um mögliche weitere Kita-Schließungen in Chemnitz. Der vom Freistaat vorgegebene Betreuungsschlüssel, nach dem die Anzahl der Erzieherinnen...