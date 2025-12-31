Klee, Bleigießen und Wünsche aufessen: Was die Chemnitzer fürs Glück im neuen Jahr tun

Obwohl viele Menschen von sich behaupten, nicht abergläubisch zu sein, haben einige dann doch die ein oder andere Tradition zum Jahreswechsel. Die „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Vierblättrig, am besten mit kleinem Schornsteinfeger im Topf: Der Klee ist der Klassiker unter den Glücksbringern zum Jahreswechsel. „Er ist ein extremer Renner“, formuliert es Franziska Gerbeth, Mitarbeiterin bei Blumen-Döma. Die Nachfrage nach Glücksklee im Topf beginne schon zu Weihnachten. Manche Stammkunden kämen mit dem Übertopf... Vierblättrig, am besten mit kleinem Schornsteinfeger im Topf: Der Klee ist der Klassiker unter den Glücksbringern zum Jahreswechsel. „Er ist ein extremer Renner“, formuliert es Franziska Gerbeth, Mitarbeiterin bei Blumen-Döma. Die Nachfrage nach Glücksklee im Topf beginne schon zu Weihnachten. Manche Stammkunden kämen mit dem Übertopf...