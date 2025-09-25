Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Klein aber fein: Das Wochenende in Chemnitz wird bunt, familiär und keinesfalls langweilig

Chemnitz
Klein aber fein: Das Wochenende in Chemnitz wird bunt, familiär und keinesfalls langweilig
Von Cora Lantzsch
Kleine Festivals, Fashion-Day in der City und Nachbarschaftstreffen stehen Wochenende an. Überstrahlt werden die kommenden Tage vom Lichtkunstfestival „Light our Vision“. Aber auch ringsherum lohnt sich diesmal genaueres Hinschauen. Das sind die „Freie Presse“-Tipps.

Betonfestival: Ab Samstag, 12 Uhr findet das Betonfestival „Fritz 51“ statt. Das Ganze findet im Wirkbau und Atomino statt. Im Wirkbau ist die Ausstellung „Sicht Beton“ zu sehen, die zeitgenössische Kunst zu Beton und Ostmoderne zeigt. Der Eintritt ist frei. Ab 20 Uhr steigt die Party-Reihe „Beton Pop“ im Atomino. Zu hören gibt es...
